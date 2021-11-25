Сеул, 25 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Данное решение было принято 25 ноября в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что повышение показателя положило конец 20-месячному пребыванию учётной ставки на уровне ниже 1% после того, как в марте 2020 года она была снижена до 0,75%, а ещё через два месяца — до 0,5%. Ставка оставалась на рекордно низком уровне до августа 2021 года.

Отметим, что повышение ставки связано с опасениями по поводу инфляции и быстро растущих долгов домохозяйств.

«Экономика Южной Кореи восстанавливается быстрыми темпами. Хотя инвестиции в производственные мощности замедлились из-за сокращения спроса, экспорт сохранил свою динамику, а частное потребление продемонстрировало рост на фоне ускоренной вакцинации и ослабления карантинных ограничений. В будущем рост частного потребления, вероятно, усилится, в то время как экспорт и инвестиции, как ожидается, сохранят благоприятную динамику», — сообщили представители комитета по денежно-кредитной политике.

Одновременно ЦБ Южной Кореи сохранил прогноз темпов роста отечественной экономики на 2021 год на уровне 4%, а на 2022 год — на уровне 3%. Однако прогноз по инфляции был понижен с 2,3% до 2,1%.