Страсбург, Франция, , 08:47 — REGNUM 24 ноября на заседании Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии и миграционному кризису на границе ЕС с этой страной, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Политик также призвала западные СМИ не называть Лукашенко президентом, а европейских политиков — «не заключать сделки с незаконной властью».

«Напряженность на польско-белорусской границе достигла критического уровня. Судьба тысяч граждан других стран, ставших заложниками белорусского режима, оказалась в центре внимания Европейского союза. Были телефонные звонки, чтобы улучшить их условия. В то же время 9 миллионов белорусов находятся в заложниках у этого режима», — — заявила оппозиционерка.

Также Тихановская присоединилась к критике канцлера Германии Ангелы Меркель, которая дважды звонила Александру Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.