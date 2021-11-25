Белово, Кемеровская область, , 08:48 — REGNUM В Кемеровской области число пострадавших в результате пожара в шахте «Листвяжная» увеличилось до 41. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В шахте Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков

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«На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех отравление угарным газом», — уточнил источник.

В медицинских службах отметили, что число пострадавших может увеличиться, «так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился, возможно, что часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями».

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.

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