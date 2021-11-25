Хабаровск, , 08:46 — REGNUM От общего числа прибывающих в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) призывников, прививку от коронавируса имею 73%. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ВВО «В частности, 21% от общего количества новобранцев прибывает в войска уже привитыми от коронавирусной инфекции до призыва в армию, 52% вакцинировано непосредственно в медицинских пунктах соединений и воинских частей округа».

Вакцинация молодого пополнения от COVID-19 проводится после истечения двухнедельного пребывания на карантине препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке России ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» завершили более 50% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.

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