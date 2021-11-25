Ташкент, , 08:44 — REGNUM С 1 декабря текущего года через Фонд государственной поддержки сельского хозяйства Узбекистана будут предоставляться льготные кредиты производителям плодоовощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам совещания, посвящённого мерам развития плодоовощеводства и дехканских хозяйств.

Совещание прошло накануне вечером под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Для этого между кластером, фермером и банком будет заключаться трехсторонний договор. Кредиты будут выдаваться сроком на один год по ставке 14 процентов с льготным периодом 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Кластеры также получат доступ к 12-месячным «револьверным» кредитам для закупки продукции у населения.

«То есть, кластеры будут пользоваться средствами по мере необходимости и платить процентные платежи только за период пользования кредитом. На эти цели будет направлено 2 триллиона сумов (один доллар-10 800 сумов)», — сообщает пресс-служба.

Также, для создания малых интенсивных садов, виноградников и развития плодоовощеводства будут предоставляться кредиты без залога на сумму до 100 миллионов сумов по льготной ставке 14 процентов годовых.

«На эти цели будет направлено 100 миллионов долларов средств международных финансовых институтов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 50 процентов расходов кластеров на страхование урожая фруктов и овощей от рисков будут компенсироваться из бюджета.