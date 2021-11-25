Ташкент, , 08:43 — REGNUM По подсчетам в плодоовощной отрасли Узбекистана имеется большой нереализованный потенциал, говорилось на совещании по мерам развития плодоовощеводства и дехканских хозяйств.

Совещание прошло накануне вечером под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Отрасль способна экспортировать продукцию на 5 миллиардов долларов, сейчас этот показатель составляет 1,2 миллиарда долларов», отмечалось на совещании.

На мероприятии проанализированы имеющиеся возможности и проблемы в сфере, обсуждены меры по повышению урожайности и занятости населения.

«Принято решение внедрить новую систему развития плодоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, их финансирования, а также расширения оказания агроуслуг», сообщает пресс-служба президента по итогам совещания.