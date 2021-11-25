Лондон, , 08:43 — REGNUM Отказ Ирана от обсуждения вопроса о компенсационных выплатах за сбитый в январе 2020 года пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), осудили Великобритания, Канада, Украина и Швеция. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД указанных стран, распространенном 24 ноября вечером британским МИД.

Останки погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране (сс) Amin Ahouei

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование по поводу отказа Исламской Республики Иран принять много раз направлявшиеся ей предложения провести встречу 22 ноября 2021 года, чтобы обсудить вопрос о репарациях за сбитый самолет, выполнявший рейс PS752», — говорится в сообщении.

Также нем напоминается властям Ирана о том, что, согласно нормам международного права, в этом случае иранская сторона обязана выплатить репарации группе пострадавших стран в полном размере.

Кроме того, главы МИД четырёх стран вновь призвали Иран начать переговоры по этому вопросу до конца текущего года и отметили, что будут и далее совместно добиваться привлечения Ирана к ответственности за трагический инцидент, а также «со всей серьезностью рассмотрят вопрос о дальнейших действиях и мерах для решения вопроса в рамках международного права» в случае, если Тегеран и далее не станет обсуждать эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет МАУ, следовавший рейсом PS752, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года и 11 января того же года военные Ирана сообщили, что по ошибке сбили пролетавший рядом с военным объектом пассажирский лайнер. На борту сбитого воздушного судна находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.