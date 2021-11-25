Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбурге работы по установке главного новогоднего городка планируют начать с 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ледовая фигура Наталья Хомутова

Сейчас по площади им В.И. Ленина, где появится праздничный городок, организовано движение транспорта. Его перекроют, когда введут в строй после капремонта ул. Постникова. Напомним, контракт на проведение ремонта заключен до 1 декабря.

На площади появится ледовый корт с пунктом проката коньков, световые инсталляции, шестиметровая горка для катания на тюбингах. Высота главной елки составит 25 метров. Вокруг нее раскинется «ёлкин лес». Праздничное оформление, судя по всему, будет, как и в 2021 году.

Возле областного Дворца творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко установят 14 ярмарочных домиков с горячим угощением и безалкогольными напитками. Пространство открытого фудкорта украсят световой инсталляцией самовара и четырехметровыми новогодними елками. В сквере у Дома советов традиционно оборудуют ледяной городок.

Открытие новогоднего городка на площади имени Ленина в Оренбурге планируется 25 декабря.