Москва, 25 ноября 2021, 08:41 — REGNUM Певец Юрий Лоза отверг предложение российских врачей посетить «красную зону» ковид-госпиталей.
Он также добавил, что с директором Центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом на тему вакцинации говорить не намерен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, которые выступают против обязательной вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».
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