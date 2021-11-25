Абу-Даби, 25 ноября 2021, 08:41 — REGNUM Сумму в размере $10 млрд в качестве инвестиций в Турцию выделили Объединенные Арабские Эмираты, 24 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ (ADQ) Мохаммеда Хасана Аль Сувайди.

Флаг ОАЭ
Флаг ОАЭ

Решение об этом принято в рамках поездки в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна. В ходе его визита были подписаны соглашения о сотрудничестве ADQ, Фонда благосостояния Турции и Инвестиционного офиса при администрации турецкого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года ОАЭ объявили о планах выделить $3 млрд для развития сферы недвижимости в индонезийской провинции Ачех.

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