Абу-Даби, 25 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сумму в размере $10 млрд в качестве инвестиций в Турцию выделили Объединенные Арабские Эмираты, 24 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ (ADQ) Мохаммеда Хасана Аль Сувайди.

Флаг ОАЭ

Решение об этом принято в рамках поездки в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна. В ходе его визита были подписаны соглашения о сотрудничестве ADQ, Фонда благосостояния Турции и Инвестиционного офиса при администрации турецкого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года ОАЭ объявили о планах выделить $3 млрд для развития сферы недвижимости в индонезийской провинции Ачех.