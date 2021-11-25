Белово, Кемеровская область, , 08:40 — REGNUM В кузбасской шахте «Листвяжная» загорелась угольная пыль, вызвав задымление. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В шахте Smdnr.ru

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«Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — уточнил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщали, что в 09:08 (время местное) сегодня, 25 ноября, оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте, через 15 минут была получена информация о взрыве.

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