Усть-Илимск, Иркутская область, 25 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Усть-Илимске Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента на промплощадке «Илим». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 24 ноября в одном из цехов предприятия при проведении ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате пострадали пять человек.

«Мужчины с ожогами тела различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено за нарушение требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и изучают документацию.