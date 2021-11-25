Самара, , 08:38 — REGNUM Проект по реконструкции очистных канализационных сооружений в Самаре и близлежащих к городу районов планируют полностью реализовать в 2023 году. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Очистные сооружения «Ярославльводоканал»

Сообщается, что вопрос очистки сточных вод и улучшение качества питьевой воды жителей областной столицы близлежащих к ней районов рассматривался на заседании общественного совета по экологической безопасности региона в правительстве области.

Отмечается, что в настоящее время в Самаре на принципах государственно-частного партнерства реконструируют очистные канализационные сооружения, и этот процесс проходит в три этапа.

На первом этапе планируется модернизировать сооружения очистки сточных вод с возведением зданий решеток и песковых бункеров. Вторым этапом предусмотрена реконструкция сооружения биологической очистки. Это позволит снизить долю загрязняющих веществ в сбрасываемых очищенных сточных водах — порядка на 70%. На третьем этапе планируется реконструировать вторичные отстойники. При этом реализовать проект полностью планируется в 2023 году.

«Впервые будет применена технология автоматизированного контроля качества сбросов промышленных сточных вод в систему городской канализации. Для этого будет создано 24 поста. Работы уже ведутся», — приводит пресс-служба слова главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы» Владимира Бирюкова.

Сообщается, что всего на реализацию данного проекта планируется направить свыше 4,3 млрд рублей.

Помимо этого, планируется построить два водовода диаметром 600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий.

«И уже в 2024 году мы дадим чистую воду жителям Управленческого, которые на сегодняшний день забирают ее от 13 скважин, где есть превышения по жесткости и уровню железа в воде. Это глобальные работы. В конечном счете мы обеспечим чистой водой 40 тысяч жителей», — сообщил Бирюков.

Кроме этого, планируется построить еще два водовода Д-1000 мм от привокзальной отопительной котельной рядом с ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3 около Южного города.

«Весь Куйбышевский район Самары, часть Волжского района области — это более 115 тысяч жителей — уже в первом квартале 2024 года будут обеспечены чистой водой», — приводит пресс-служба слова главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы».

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что эти инфраструктурные проекты являются масштабными и они не реализовывались в регионе десятки лет.

«Приложите максимальные усилия для их реализации в названные сроки. Понятно, что в последние годы мы работаем в сложных условиях пандемии, но ни одного ранее запланированного проекта не остановили. Наоборот, инициируем и добиваемся поддержки новых инфраструктурных проектов, которые в лучшие времена, если говорить об экономической ситуации в целом, не реализовывались в регионе, а сейчас находим возможности», — приводит пресс-служба слова главы региона.