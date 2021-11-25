Москва, 25 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. С момента подписания Брюссельского, а потом и Вашингтонского соглашений президент Сербии Александр Вучич работает над созданием «Великой Албании». Такое мнение высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 23 ноября во время презентации сборника статей «Косово, Сербия и Россия», прошедшей в пресс-центре ИА REGNUM в Москве.

Артем Фионов ИА REGNUM Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение»

«Сербия требует от лжегосударства Косово создания Сообщества сербских муниципалитетов, а это обычная неправительственная организация без каких-либо серьезных полномочий. В обмен на это сербские власти объявили бы о большой победе и заключили бы соглашение о «нормализации отношений» с так называемым Косово. Это открыло бы путь к объединению Косово и Албании, о чем на днях публично говорили премьер-министры Албании Эди Рама и Косово Альбин Курти», — допустил политик.

Так как Албания является членом и ООН, и НАТО, это значило бы, чтобы и сепаратистское Косово тут же стало членом этих организаций, а резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии потеряла бы действие, полагает он.

«Вучич всегда отрицает резолюцию 1244 и даже говорит, что она не на пользу Сербии и сербского народа. С другой стороны, русские официальные лица всегда заявляют, что любое решение по Косово должно соответствовать резолюции и быть одобрено СБ ООН», — сказал Джорджевич.

Напомним, что в соответствии в Брюссельским соглашением, подписанным в 2013 году, в Косово и Метохии муниципалитеты, в которых большинство населения составляют сербы, должны объединиться в Сообщество сербских муниципалитетов. Албанские сепаратисты не желают выполнять этот пункт договора, заявляя о том, что это сообщество превратится во «вторую Республику Сербскую».