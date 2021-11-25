Хабаровск, 25 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярев и Камчатского Владимир Солодов в ходе рабочей встречи обсудили соглашение о сотрудничестве, которое они намерены подписать в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

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Предполагается взаимодействие в сфере высшего образования, здравоохранения, экологии и туризма.

Обсуждались планы организовывать совместные научные программы для студентов. Абитуриенты Камчатки выразили желание проходить обучение в Дальневосточном медицинском университете.

Совместные проекты могут быть реализованы и в сфере здравоохранения. Хабаровский край находится в лидерах на Дальнем Востоке по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. При определенных договоренностях жители полуострова смогут проходить лечение в Хабаровске.

В списке приоритетов также экология и туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Камчатки 23 ноября сразу в трёх чтениях утвердили бюджет края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Представляя законопроект народным избранникам председатель правительства региона Евгений Чекин назвал его «бюджетом развития» полуострова.