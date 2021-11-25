Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве в честь Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, городские парки, библиотеки и ВДНХ подготовили праздничные мероприятия, сообщается на портале мэра столицы.

«Молодая» мать Антон Афанасьев © ИА REGNUM

В выходные дня, 27 и 28 ноября, состоятся бесплатные исторические экскурсии, посвященные выдающимся женщинам в отечественной истории, познавательные лекции, викторины, интерактивные игры и мастер-классы.

Посетителей парков познакомят с историей праздника День матери и расскажут о том, какими были мамы в разные времена. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн‑ и офлайн-формате, для некоторых понадобится предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню матери в офлайн-режиме пройдёт День открытых дверей «Мама может все».

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