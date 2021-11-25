Кишинёв, 25 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 24 ноября выявили 860 случаев заражения коронавирусом в ходе 7160 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 360 261 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 343 383 человек, в том числе 1027 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1593 пациента с COVID-19, из которых 163 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8950 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 35 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 544 заражения коронавирусом в результате проведения 6902 тестов. Выписали врачи 1313 человек, умерли 46 пациентов с COVID-19.