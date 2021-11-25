Краснодар, , 08:31 — REGNUM Урожай плодов и ягод, собранный в Краснодарском крае, оказался самым высоким за три года и превысил 400 тыс. тонн. Об этом представитель краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Владимир Гришко сообщил на площадке выставки «ЮГАГРО».

Яблоко Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день у нас собрано 416 тыс. тонн плодово-ягодной продукции в хозяйствах», — заявил Гришко, ведущий консультант отдела садоводства управления растениеводства краевого минсельхоза.

Он уточнил, что урожай превысил прошлогодний на 110 тыс. тонн. В 2021 году более 700 млн рублей были выделены в качестве субсидий на закладку садов на территории края, из них уже доведены 609 млн рублей.

Международная сельскохозяйственная выставка стартовала в Краснодаре 23 ноября, она продлится четыре дня.

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