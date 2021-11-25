Вашингтон, 25 ноября 2021, 08:30 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Молдавии намерено выделить грант на программы по укреплению связей между странами и расширение сотрудничества, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
В описании гранта отмечается, что программы должны включать в себя элемент культуры США или взаимодействие с американскими экспертами, организациями или учреждениями.
Как считают в американском посольстве, это будет способствовать углублённому пониманию политики и перспектив США.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США намерен реализовать две инициативы в Молдавии в области развития средств массовой информации и «просвещения» гражданского общества этой республики.
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