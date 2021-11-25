Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Молдавии намерено выделить грант на программы по укреплению связей между странами и расширение сотрудничества, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

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В описании гранта отмечается, что программы должны включать в себя элемент культуры США или взаимодействие с американскими экспертами, организациями или учреждениями.

Как считают в американском посольстве, это будет способствовать углублённому пониманию политики и перспектив США.

«Примеры могут, помимо прочего, включать использование театра или искусства для освещения социальных последствий экономических проблем, иллюстрации того, как образование может способствовать эффективному управлению, или уроки писательского мастерства, чтобы помочь отыскать людей со свежими независимыми взглядами», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США намерен реализовать две инициативы в Молдавии в области развития средств массовой информации и «просвещения» гражданского общества этой республики.

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