Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Michael Miller

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:3.

У победителей заброшенными шайбами отличились Ник Дауд (4-я минута), Джон Карлсон (10-я, в большинстве), Майкл Скарбосса (15-я), также отличившийся результативным пасом российский нападающий Евгений Кузнецов (30-я), Том Уилсон (42-я) и российский защитник Дмитрий Орлов (46-я), также отдавший одну результативную передачу.

В составе «Монреаля» голы забили Джейк Эванс (19-я), Коул Кофилд (39-я) и финский форвард Арттури Лехконен (58).

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет во встрече три результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Илья Самсонов — смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 27 ноября примет у себя клуб «Флорида Пантерз», а «Монреаль» в этот же день сыграет на выезде с командой «Баффало Сэйбрз».