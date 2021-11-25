Сеул, , 08:28 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 24 ноября телефонные переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, главы внешнеполитических ведомств высоко оценили тесное двустороннее сотрудничество в сфере судостроения, а также договорились об укреплении сотрудничества в сфере оборонной промышленности и туризма.

Чон Ый Ён сообщил о том, что в следующем году в южнокорейском городе Ёнджу провинции Кёнгидо будет построен мемориал памяти греческих солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг), а также попросил правительство Греции поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

Отметим, что в текущем году Южная Корея и Греция праздную 60-летие установления дипломатических отношений.