Сеул, 25 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 24 ноября телефонные переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, главы внешнеполитических ведомств высоко оценили тесное двустороннее сотрудничество в сфере судостроения, а также договорились об укреплении сотрудничества в сфере оборонной промышленности и туризма.

Чон Ый Ён сообщил о том, что в следующем году в южнокорейском городе Ёнджу провинции Кёнгидо будет построен мемориал памяти греческих солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг), а также попросил правительство Греции поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

Отметим, что в текущем году Южная Корея и Греция праздную 60-летие установления дипломатических отношений.