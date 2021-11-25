Бухарест, , 08:26 — REGNUM Дизельное топливо на сумму около $2 млн было похищено с военной базы США в Румынии «Михаил Когэлничану» группой местных жителей. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе румынской полиции.

Канистры с топливом wilhei

Злоумышленники организовали преступную группировку, действовавшую с 2017 года и нанесшую «серьезный ущерб американскому правительству». Кроме территории базы, преступники крали топливо в районах, предназначенных для проведения военных учений в румынском уезде Констанца.

Всего в рамках расследования указанного дела были задержаны семеро граждан Румынии. Полиция провела шесть обысков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале телеканал CNN передал о том, что с военной базы Корпуса морской пехоты США в штате Калифорния пропала партия взрывчатки.

Читайте ранее в этом сюжете: С военной базы Корпуса морской пехоты США украли взрывчатку