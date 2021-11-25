Чемальский район, Алтай, 25 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Чемальском районе, где выявили 7 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Усть-Канского, Чойского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 24 194, в том числе: 7602 — в городе Горно-Алтайске, 3649 — в Майминском районе, 3138 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 619 человек, в том числе 88 за последние сутки.