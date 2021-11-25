Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе 24 ноября провели онлайн-встречу. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны приветствовали положительную динамику торговых отношений между странами. Товарооборот за десять месяцев, по сравнению с 2020 годом вырос на 21,9% и составил почти $1,3 млрд.

Также на встрече обсудили формат «3+3» для урегулирования кризиса в Закавказье. Абашидзе отметил, что Тбилиси не планирует участвовать в этой инициативе.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. Формат предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье.

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