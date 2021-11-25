Владивосток, 25 ноября 2021, 08:27 — REGNUM Во Владивостоке 25 ноября в 10:46 по местному времени на улице Спортивная загорелась трансформаторная будка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.
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Через две минуты после вызова к месту происшествия прибыли пожарные расчёты.
В 11:14 пожар локализовали, а в 11:21 ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. метров.
Из соседних зданий были эвакуированы десять человек.
В результате пожара пострадавших нет, но из-за аварии без энергоснабжения остались абоненты на улицах Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской.
На тушении были задействованы 28 человек личного состава и семь единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке.