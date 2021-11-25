Омск, 25 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Омске пожарные ликвидировали возгорание на шестнадцатом, последнем этаже офисного здания ТЦ «Festival City». Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

werner22brigitte Пожар

Сообщение о пожаре в торгово-офисном здании в Кировском округе Омска поступило в дежурную часть в 09:09 по местному времени (06:09 мск). Прибывшие на место расчёты обнаружили очаг возгорания в помещении фотостудии, расположенном на 16-м этаже. Его площадь составила 10 кв. метров. Самостоятельно из помещений здания эвакуировались 400 человек.

В 09:31 пожар был локализован. В 10:07 — ликвидирован. По информации первого заместителя начальника регионального ГУ МЧС Александра Рекина, звено газодымозащитной службы спасло одного человека.

Александр Рекин «Причина и условия, способствующие пожару, выясняются. Спасена одна женщина, она находится в скорой помощи. Лёгкой степени тяжести отравление продуктами горения. Пожар ликвидирован».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжной».