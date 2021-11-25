Усть-Илимск, Иркутская область, 25 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Иркутской области сформирована специальная комиссия для установления причин возгорания на промплощадке группы «Илим» 24 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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Как установлено, в 13:57 по местному времени на промплощадке в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с локальным возгоранием.

«Возгорание ликвидировано. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени они доставлены в городскую больницу. Предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет», — говорится в сообщении.