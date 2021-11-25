Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 24 ноября завершились небольшим снижением. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,1%, до $82,16, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Цена консолидировалась на уровне $82,25 в течение дня. Трейдеры оценивают последствия вероятного высвобождения запасов нефти из стратегических резервов США, Китая и Японии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,017 млн (прогноз был — 1,8 млн баррелей), до 434,02 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 603 тыс. (прогноз был — 400 тыс. баррелей), до 211,393 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1968 тыс. (прогноз был на — 1050 тыс. баррелей), достигнув 121,717 млн баррелей.

Согласно последним данным по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых на нефть увеличилось на шесть единиц, до 467 шт. Число буровых на газ не изменилось и составляет 102 шт.

Сегодня, 25 ноября, нефть торгуется на уровне $82,25. Пока доллара корректируется, у покупателей появилась возможность вернуть курс к уровню $84,20.

Если со стороны покупателей не будет активности, ожидается снижения цены на нефть марки Brent до $81.25 за баррель.

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