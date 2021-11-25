Сент-Луис, США, 25 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» проиграл команде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе «Ред Унигз» шайбами отличились Лукас Реймонд (14-я минута), Дилан Ларкин (28-я), Адам Эрн (45-я) и Робби Фаббри (59-я, в пустые ворота).

У проигравших голы забили российский форвард Павел Бучневич (33-я) и Дэвид Перрон (42-я).

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников записал на свой счет во встрече одну результативную передачу. Российские форварды «блюзменов» Клим Костин, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 28 ноября примет у себя клуб «Баффало Сэйбрз», а «Сент-Луис» двумя днями ранее сыграет на выезде с «Чикаго Блекхоукс».