Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ДПС вымогали взятки с помощью хитрой схемы. При себе у них якобы был алкотестер, который всегда показывал положительный результат, пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Однако, сотрудникам ведомства попался принципиальный водитель. Он сообщил в полицию о том, что дал взятку автоинспекторам. Оказалось, что эта схема у инспекторов ДПС была поставлена на поток.

Когда водители видели, что алкотестер показывал положительный результат, они давали взятку полицейским. Люди боялись наказания даже несмотря на то, что в состоянии алкогольного опьянения не находились. По предварительным данным, сумма взятки варьировалась от 20 тыс. до 100 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту проводят проверку. Если сведения о причастности автоинспекторов к преступлению подтвердятся, то они будут уволены из системы МВД, заявил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.