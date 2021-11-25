Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 25 ноября открылись снижением по рублю. Негативная динамика в паре доллар/рубль сохранялась до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Завершились торги по рублевым парам повышением. Рубль ослабился к иностранным валютам на фоне общего укрепления доллара.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,97%, до 74,99 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 83,94 руб., фунт/рубль — на 0,60%, до 99,93 руб.

Индекс доллара США достиг нового 16-месячного максимума на отметке 96,94 в преддверии публикации протокола заседания FOMC и продолжения роста, последовавшего за выдвижением председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок.

К росту доллар подтолкнула слабая статистика в Германии и падение курса евро. Индексы IFO оказались хуже прогнозных значений. Проблемы с поставками в обрабатывающей промышленности и всплеск коронавирусных инфекций омрачили перспективы роста Германии.

Сегодня, 25 ноября, торги в Азии проходят относительно спокойно. Индекс доллара снижается. Британец и евро занимают две первые строчки по доходности.

Баррель нефти марки Brent стоит $82,19. Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. За один доллар дают 74,75 руб. Сейчас нужно следить за ценами на нефть и индексом доллара.

По многим валютным парам достигнуты важные уровни, поэтому по доллару в любой может начаться коррекция, которую не ждут до заседания FOMC.

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