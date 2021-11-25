Пермь, 25 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Пермском крае медработники начнут получать дополнительные выплаты при устройстве на работу в сёлах. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

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Источником финансирования станет краевой бюджет. Денежные средства начнут выплачивать с 2022 года.

Предполагается, что медики, трудоустроившиеся в территории с населением до 50 тыс. человек, будут получать разовую выплату до 2 млн рублей, в более крупных населенных пунктах — по 1 млн рублей. Чтобы восполнить нехватку среднего медицинского персонала, которая особо остро ощущается в Перми, планируется ввести компенсацию аренды жилья медсестрам и фельдшерам в размере 10 тыс. рублей ежемесячно при условии их трудоустройства в учреждениях здравоохранения города.

По данным 2020 года, в Пермском крае работает 9 690 врачей и 20 352 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами в крае составляет 37,3 (в ПФО — 36,1, в России — 37,6), среднего медперсонала — 78,3 (в ПФО — 87,1, в России — 82,8).