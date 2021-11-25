Сантьяго, 25 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каста был поддержан партией «Национальное обновление», которая входит в правящею коалицию «Чили, вперед!». Об этом 24 ноября сообщило издание La Tercera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

В поддержку политика выступило 96,5% членов партийного совета. Соперником Каста во втором туре выборов чилийского президента является Габриэль Борич.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министерство иностранных дел Чили обвинило аргентинского посла в Сантьяго Рафаэля Бьелсу во вмешательстве во внутренние дела страны из-за его высказывания в адрес Хосе Антонио Касты. Дипломат назвал кандидата в президенты «представителем правых сил, которые являются пиночетистами и готовы к подрыву государственного строя».