Белово, Кемеровская область, , 08:08 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжной». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

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«Сегодня, 25 ноября, около 8:30 (время местное) в пгт Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что на место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов, прокурор г. Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

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