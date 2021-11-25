Денвер, США, 25 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

У «Колорадо» забитые голы на свой счет записали Кейл Макар (20-я минута), Алекс Ньюхук (23-я, в большинстве), Николас Обе-Кюбель (31-я), Назем Кадри (41-я, при игре 5×3) и российский нападающий Валерий Ничушкин (56-я).

В составе «Анахайма» шайбами отметился оформивший в матче дубль Сонни Милано (5-я и 57-я, обе в большинстве).

Отметим, эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд. «Анахайм» потерпел второе подряд поражение.