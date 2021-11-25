ЗАТО Фокино, Приморский край, 25 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Фокино Приморья впервые в этом учебном году провели очную сессию детский мобильный технопарк — под руководством опытных наставников ученики школы №251 собрали беспилотные летательные аппараты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс робототехники

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Дети изготовили своими руками летательный дрон — оказалось, по их словам, это совсем несложно — достаточно выполнить несколько последовательных действий. Причем некоторые детали дети распечатали на 3D-принтере, предварительно создав их в специальных графических редакторах.

«Ребятам так понравилось собирать квадрокоптеры своими руками, что в апреле, когда мы будем проводить в Фокино вторую очную сессию, они планируют собрать гексакоптер и октокоптер», — рассказал наставник детского мобильного технопарка по геоинформационным и аэротехнологиям Александр Шестаков.

Отмечается, что детский мобильный технопарк региона работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Передвижной комплекс, оснащен высокотехнологичным оборудованием. Основной целью работы технопарка является обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья.

«Образовательная робототехника — предмет, который позволяет определить технические наклонности у детей, это база для серьезного изучения прикладных наук. Когда мы рассказали детям о том, что они смогут собирать роботов, они сначала не поверили в это. Мы объяснили и показали на практике, что, зная технические основы и имея богатую фантазию, можно создать практически любое роботизированное устройство. Эффект, конечно, потрясающий: дети в восторге, хотят обучаться дальше, чтобы создавать еще более интересные вещи», — рассказал эксперт ОНФ, куратор проекта «Равные возможности — детям» Владислав Халамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области увеличат число детских образовательных площадок для научно-технического творчества. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на «Часе образования».