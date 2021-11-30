Большинство тел погибших находятся в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября произошёл взрыв. По предварительным данным, общее число погибших составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Уточняется, что в 09:08 (время местное) оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте. Через 15 минут была получена информация о взрыве.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошёл взрыв.

Об этом: Прокуратура начала свою проверку после ЧП на шахте Кузбасса

На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов , прокурор г. Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев .

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.

Читайте также: СКР начал проверку по факту задымления на шахте Кузбасса

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом сообщило региональное управление СКР.

В момент задымления на кузбасской шахте «Листвяжная» в штреке находились 115 горнорабочих. Об этом сообщило региональное управление СКР.

На кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 25 человек, госпитализированы 15. У всех пострадавших отравление продуктами горения. Об этом сообщает телеграм-канал «Кемерово №1».

Об этом: После ЧП в кузбасской шахте к медикам обратились десятки горняков

Врачи осматривают горняков кузбасской шахты «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошло задымление. После ЧП к медикам обратились до 50 шахтёров, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин . По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.

Очаг пожара в кузбасской шахте «Листвяжная» находится в вентиляционной штольне, разрушений шахты нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс инфо».

Шахта «Листвяжная» ведёт отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. ООО учреждено в декабре 2002 года и имеет соответствующую лицензию, действующую до 31 декабря 2040 года.

В кузбасской шахте «Листвяжная» загорелась угольная пыль, вызвав задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Читайте подробнее: Число пострадавших во время пожара в шахте Кузбасса продолжает расти

В Кемеровской области число пострадавших в результате пожара в шахте «Листвяжная» увеличилось до 41. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин выехал на шахту «Листвяжная» — для координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснения причин произошедшего. Об этом сообщили в ведомстве.

Подробности в материале: На шахте «Листвяжная» Ростехнадзор полгода назад обнаружил 139 нарушений

Проверка Сибирского управления Ростехнадзора, прошедшая в апреле 2021 года, обнаружила на шахте «Листвяжная» 139 нарушений. К административной ответственности было привлечено как само юрлицо, так и более 20 должностных лиц и сотрудников ООО, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

Читайте также: Несколько шахтёров из кузбасской шахты находятся в тяжелом состоянии

По информации регионального центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 40 пострадавших, два из них находятся в тяжёлом состоянии. На место ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

Подробности в материале: Один горняк погиб после ЧП на кузбасской шахте

В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлены 43 пострадавших. Двое — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное правительство.

Об этом: После пожара на шахте в Кузбассе 49 горняков не выходят на связь

В Кемеровской области, где произошло задымление на шахте «Листвяжная», продолжаются аварийно-спасательные работы. Как заявили в администрации шахты, местонахождение 49 горняков пока не установлено.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное управление СКР.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв связался с Центром охраны здоровья шахтёров с просьбой оказывать помощь пострадавшим во время пожара на шахте «Листвяжная» горнякам без задержек. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Цитата из видео. Задымление на шахте в Кузбассе. iz.ru

Уголовное дело по факту задымления в горной выработке возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В кузбасской шахте, по последним данным, на момент аварии находились 285 горнорабочих. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Об этом: На шахте Кузбасса развёрнуты все имеющиеся в регионе спасательные средства

Состоялось совещание по видеосвязи губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с врио главы МЧС Александром Чуприяном . Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

В больницы доставлены 43 пострадавших в кузбасской шахте горняка. Четверо — в тяжелом состоянии.

В шахте Кузбасса, где произошёл пожар, остаются 49 человек. Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту. ako.ru

Подробности в материале: Глава Кузбасса пообещал выйти к родственникам горняков с шахты «Листвяжная»

Около шахты «Листвяжная», где сегодня, 25 ноября, произошёл пожар, развёрнуты автобусы и палатка, где собрались родственники горняков. Об этом во время совещания по видеосвязи с врио главы МЧС Александром Чуприяном сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв .

В Кемеровской области уже подготовлены все программы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших во время ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Подробности в материале: Уже девять горняков кузбасской шахты «Листвяжная» обнаружены погибшими

В шахте остаются 49 человек, девять из них обнаружены погибшими.

МЧС России открыло горячую линию по ситуации в Кузбассе. На месте происшествия работают психологи МЧС России.

К спасательным работам в кузбасской шахте «Листвяжная» привлечены 173 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС — 132 человека и 25 единиц техники. Об этом рассказал начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Алексей Лекомцев .

По последним официальным данным, на шахте «Листвяжная» в пгт Грамотеино Беловского городского округа сегодня, 25 ноября, на глубине 250 метров произошло задымление. Работа в шахте была приостановлена. В шахте находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек.

Цитата из видео/ В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке. sledcom.ru

Об этом: В Кузбасс вылетает борт МЧС РФ во главе с Александром Чуприяном

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Кемеровскую область, где сегодня, 25 ноября, произошёл пожар на шахте «Листвяжная».

На место происшествия на шахте в Кузбассе выехал замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев , сообщил телеграм-канал «Кузбасс. инфо».

«В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений», — уточняет издание в своём телеграм-канале.

По данным «Известий», вчера шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где сегодня, 25 ноября, произошло задымление, внепланово проверяла инспекция государственного строительного надзора Кузбасса.

«В шахте остаются 46 человек, десять обнаружены погибшими», — уточняется в сообщении.

Обновлены данные о пострадавших в кузбасской шахте «Листвяжная». В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо — в тяжёлом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Цитата из видео. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке. sledcom.ru

Только что стало известно ещё об одном погибшем в кузбасской шахте. Таким образом, число жертв возросло до 11.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил сделать всё возможное для помощи пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Поисково-спасательные работы в шахте «Листвяжная» приостановлены в связи с угрозой взрыва. Спасателей выводят на поверхность.

"Спасателям необходимо зарядить баллоны. На самоспасатели надежды уже нет, их срок действия закончился. Есть шанс, что горняки смогли укрыться ниже уровня пожара или нашли карман с воздухом», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция на кузбасской шахте «Листвяжная» приостановлена. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Власти Кузбасса сообщили о том, что на поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 (местное время) погибли 11 человек. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что на месте выработок высока вероятность взрыва газа. Концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» возобновится, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

В Кузбасс, где произошло ЧП на шахте, прибудет замглавы Минздрава России Олег Гриднев .

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» приостановлена поисково-спасательная операция. Об жтрм сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Жители Хакасии разделяют боль и скорбь со всеми жителями братского Кузбасса», — цитирует Коновалова пресс-служба республиканского правительства.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими на шахте в Кузбассе.

В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.

По последним данным, на поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, 11 человек погибли.

Цитата из видео В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке. sledcom.ru

«Как и все сибиряки, томичи разделяют горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами», — цитирует Жвачкина пресс-служба администрации региона.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным горняков, погибших 25 ноября в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области.

Трагедию в Кузбассе местные жители обсуждают в соцсетях. «Скорблю… Жить и жить им ещё…» — комментирует подписчица паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» Аэлита Л.

Также в соцсетях распространяется список пострадавших при взрыве на беловской шахте «Листвяжная».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам — с 26 по 28 ноября.

Власти делают всё возможное, чтобы спасти людей, пострадавших в результате трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем .

Соболезнования главе Кемеровской области Сергею Цивилеву в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» направил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная».

От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с Вами», — говорится в сообщении председателя правительства РФ.

Спасательная операция сейчас продолжается. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте «Листвяжная». Глубоко потрясен случившимся. Это — большое горе для людей, для региона, для всех нас.

«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте «Листвяжная». Глубоко потрясён случившимся. Это — большое горе для людей, для региона, для всех нас», — говорится в тексте телеграммы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву в связи с трагедией на шахте «Листвяжная». Об этом 25 ноября сообщает сайт правительства России.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким горняков, погибших на шахте «Листвяжная» в городе Белово. Трагедия унесла жизни многих людей — отцов, мужей, сыновей, братьев. Красноярцы разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу передать слова поддержки всем, кого коснулась эта беда. Мужества вам, сил и терпения при проведении спасательных работ. В эти тяжелые дни Красноярский край скорбит вместе со всеми жителями Кузбасса», — цитирует Усса пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области.

«Звено из четырех-пяти человек пропало при проведении эвакуации», — цитирует слова источника агентство.

Звено спасателей, участвовавших в операции по эвакуации горняков после аварии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, перестало выходить на связь, сообщает 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», — цитирует слова собеседника агентство.

По утверждению источника, спасатели задохнулись, им не хватило запаса кислорода.

В шахте «Листвяжная» обнаружены тела троих пропавших ранее спасателей, сообщает 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник в Службе скорой помощи города Белово.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место происшествия на шахте «Листвяжная».

Александр Чуприян совместно с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым провели оперативное заседание рабочей группы правительственной комиссии. В совещании также приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин , заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по государственному горному надзору Михаил Сербинович, сообщается на сайте МЧС РФ.

«В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна», — сказал врио министра.

На поверхность выведено 239 человек, судьба 35 человек остается неизвестной. При проведении поисково-спасательных работ одно из отделений МЧС России в составе шести человек перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы.

«Силы и средства МЧС России нацелены на длительную работу, это потребует максимальной концентрации и консолидированных действий», — отметил врио министра на совещании.

В настоящее время поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра, отделения ВГСЧ выводятся на поверхность.

«Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сказал Александр Чуприян.

К ликвидации происшествия привлечены 430 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек и 56 единиц техники. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку.

Вместе с тем МЧС России сообщает, что 26 ноября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Сибирском федеральном округе, в том числе в Кемеровской области, где ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, отложение мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, усиление ветра до 20 м/с.

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС.

Представители Ростехнадзора выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в 2021 году, девять раз ее работа приостанавливалась.

Как сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале, в 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей.

Последний случай гибели на шахте «Листвяжная» случился почти пять лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности.

Андрей Виль также предупредил: «Не нужно торопиться с выводами и тем более делать их самостоятельно — причины установит Комиссия по техническому расследованию аварии, сформированная Ростехнадзором. Никакой предварительной информации сейчас быть не может. Следите за официальными сообщениями».

Он не уточнил имена и должности задержанных. Сейчас на шахте работают следователи СК.

«Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные», — сказал источник.

Следственные действия идут на шахте «Листвяжная» в Кузбассе по делу об аварии, есть задержанные, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сказал он.

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования родным и близким горняков, пострадавших в результате происшествия на шахте «Листвяжная».

Сил и терпения семьям погибших и пострадавших горняков, чтобы справиться с бедой. Сердечные пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в обращении главы СКР.

Трудно подобрать слова поддержки в такой ситуации, но уверяю, что Следственный комитет максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах произошедшего. Следователи установят причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия, обернувшиеся для родных горняков горем и болью утраты.

Случившееся — трагедия для всей страны. Убежден, что каждый искренне рассчитывает на спасение тех, кто еще остается под землей.

«Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших в результате чудовищной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Безвременный уход близкого человека — это всегда боль невосполнимой утраты, а минуты неизвестности мучительны и тяжелы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная».

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании Алиева Путину.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна», — сказал он.

Судьба 35 человек, остающихся на данный момент в забоях шахты «Листвяжная», пока остаётся неизвестной, сообщил 25 ноября журналистам исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян .

Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь, заверили власти Кузбасса. Владельцы шахты дополнительно выплатят семьям жертв трагедии по 2 млн рублей, а также направят средства пострадавшим в зависимости от тяжести полученных травм.

Шахта «Листвяжная» разрабатывается с конца 1954 года, свое нынешнее название она получила в 2004-м. С 2011 года работает в составе холдинга «СДС-Уголь», который входит в число крупнейших угледобывающих компаний России. По итогам 2020 года в шахте добыли 4,7 млн тонн угля.

Шахта «Листвяжная» входит в пятерку лучших в России и оборудована по последнему слову техники, заявил ТАСС член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук . Он напомнил, что в 2003 году была проведена полная реконструкция шахты, «установлено суперсовременное оборудование, современные системы безопасности, автоматизации, контроля, позиционирования людей».

По предварительным данным, при взрыве метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщают РИА Новости.

По его утверждению, на данный момент установлена гибель шести сотрудников МЧС.

В ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» обнаружены ещё трое погибших горноспасателей, сообщает 25 ноября газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей»,— цитирует агентство слова источника.

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей, сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Кемеровской области по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва все предприятия, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам — с 26 по 28 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает всё возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В дни траура — с 26 по 28 ноября — на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

В Кемеровской области состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». В нем участвовали врио главы МЧС России Александр Чуприян , губернатор региона Сергей Цивилёв , глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин . Об этом сообщило региональное правительство.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил пострадавших в аварии на «Листвяжной», которые сейчас находятся в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий. Он также обсудил с врачами состояние горняков.

Уже установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, «в результате чего произошло газодинамическое явление, пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись».

В Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты «Листвяжная», где накануне произошла авария. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше сообщили о возобновлении горноспасательных работ на месте трагедии в шахте «Листвяжная».

Вероятная причина аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» — взрыв метано-воздушной смеси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

«Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 57», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник информации.

Директор ООО «Шахта «Листвяжная» в 2021 году выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное «сердце» России», став победителем в номинации «Директор шахты — 2021». Об этом сообщил сайт Vse42.ru .

Компания «СДС» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в шахте «Листвяжная». Об этом говорится в Instagram компании.

Об этом: Горловка соболезнует родным и близким погибших в Кузбассе горняков

Глава администрации города Горловка (ДНР) Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

После аварии в кузбасской шахте на поверхность было выведено 239 человек. Об этом сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян .

К ликвидации происшествия в кузбасской шахте привлечены 430 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек и 56 единиц техники. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку.

«Я только заступил на смену, метров 600 спустился, и произошёл хлопок. Пыль столбом, дышать нечем. Я начал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался. В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не положено работать при запахе газа. Но начальники настаивали на том, чтобы мы работали. Если не устраивает, иди и увольняйся», — приводит слова шахтёра телеграм-канал Shot .

Один из горняков с кузбасской шахты рассказал, что если бы самоспасатель не сработал, то он бы так и остался под землей.

Напомним, ранее губернатор региона Сергей Цивилёв поручили провести проверку на всех шахтах Кемеровской области после аварии на «Листвяжной».

Нарушения найдены на шести кузбасских шахтах после проверки на взрывоопасность. Об этом сообщает ТАСС в своём телеграм-канале.

В Кемеровской области с сегодняшнего дня и до 28 ноября — дни траура. В память о погибших 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» приспустят флаги, отменят увеселения. Власти Кузбасса заявили, что на всех угледобывающих предприятиях пройдёт проверка забоев на взрывобезопасность. Вот только полгода назад ту же «Листвяжную» уже тщательно проверяли, обнаружив 139 нарушений (!). Не пора ли пересматривать наказание за подобные нарушения, не доводя ситуацию до трагедии, когда платой за подобное головотяпство становятся чьи-то жизни? Подробнее о ситуации на шахте, в которой ещё полгода назад как минимум одна из выработок была во взрывоопасном состоянии, — в материале ИА REGNUM .

07:39 26.11.2021

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Главное:

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Цитата канала truekpru.

07:49 26.11.2021 Спасатели приостановили поисковые работы в шахте «Листвяжная» на три дня. Все 35 оставшихся под землёй горняков признаны погибшими. Всего в результате пожара погибло 52 человека — 46 шахтёров и шесть спасателей. 38 работников шахты находятся в больнице, у одного спасателя черепно-мозговая травма, ещё у 10 — отравление. Цитата канала buzoters_and_crows.

07:50 26.11.2021 По делу об аварии на шахте в Кемеровской области задержаны три человека — директор шахты, его первый заместитель и начальник участка — СК. [[[video-0]]] По версии следствия, они допустили нарушение требований промбезопасности. В ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

08:02 26.11.2021 Судя по тому, что известно о взрыве на кузбасской шахте, ничего со времен «Распадской» не изменилось. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Читайте также: Грубые нарушения привели к большой беде в Кузбассе — депутат Новосибирска

08:07 26.11.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования жителям Кузбасса в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»: «У наших соседей произошла трагедия. Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унесла жизни шахтеров и спасателей. Это событие стало настоящим потрясением для всей страны, для каждого из нас. Дорогие кузбассовцы! Жители Алтайского края разделяют вашу боль и тяжесть потери. Мужества вам и душевных сил пережить невосполнимую утрату. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами».

08:27 26.11.2021 Вдова одного из погибших на шахте «Листвяжная» горняков рассказала об условиях, в которых работал её муж: «Муж приходил с работы каждый день и говорил: добром это не кончится. Зашкаливало так, что все датчики там пищали. А в ночь с 14 на 15 ноября был пожар, никаких мер принято не было». Цитата RT.

08:28 26.11.2021 Незамедлительно после возникновения чрезвычайной ситуации в кемеровской шахте «Листвяжная» были задействованы необходимые силы и средства по оказанию первичной медицинской помощи. Налажено взаимодействие с горноспасателями. Работали 24 бригады. Использовался для оказания медицинской помощи и эвакуации вертолёт. Все пациенты в стабильном состоянии были доставлены в четыре медицинские организации Кузбасса. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил замминистра здравоохранения региона Виталий Херасков. Читайте также: В минздраве Кузбасса рассказали о состоянии госпитализированных шахтёров

08:45 26.11.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 26 ноября выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области: «Трагедия на шахте в Кемеровской области. Вечная память погибшим. Сил их семьям. Столетиями шахтёр, спускаясь в шахту, не знает: выйдет ли он оттуда живым или нет. Опасный и тяжелый труд. Не зря в советское время шахтеры были элитой рабочего класса… Вечная память погибшим и бесконечное уважение тем, кто сегодня на шахтах переодевается, что бы спуститься вниз!« Читайте подробнее: Доктор Мясников высказался о трагеии в Кузбассе: «Опасный и тяжелый труд»

08:47 26.11.2021 Соболезнования председателю парламента Кузбасса Алексею Зеленину в связи с трагедией в Кемеровской области направил председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания. «От имени государственного Собрания — Курултая Башкирии выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, случившейся на шахте «Листвяжная», — говорится в телеграмме. Читайте подробнее: Глава парламента Башкирии выразил соболезнования родным погибших в Кузбассе

08:59 26.11.2021 Вероятная причина аварии — взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины установит комиссия.

09:00 26.11.2021 Уголь [Иван Шилов © ИА REGNUM].

09:02 26.11.2021 Алтайское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» соболезнует родным и близким погибших. «Это тяжелая и невосполнимая утрата. Сил вам, чтобы пережить это страшное горе. Скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — написал в своем телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов.

09:06 26.11.2021 Соболезнования семьям, близким и родным погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба главы региона. «От имени всех жителей Республики Башкортостан выражаю искренние, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная», — сообщается в телеграмме, которая была отправлена на имя главы Кемеровской области Сергея Цивилёва. Читайте подробнее: Глава Башкирии выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе

09:11 26.11.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщает Подробно. уз со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. Читайте подробнее: Глава Узбекистана выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе

09:17 26.11.2021 В связи с трагедией на кемеровской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале выразил «бессильные соболезнования»: «Листвяжная» — шахта не самая производительная (порядка 2 тыс. т сутки) и не особо подверженная загазованности: 3-я категория по опасности — не 4-я и не сверхкатегорийная. Соответственно, вопросы вентиляционного обеспечения были важны, но не так, чтобы очень. (Да-да, все нормативы соблюдались, мы понимаем). Что же стало истинной причиной десятков смертей горняков, о гибели которых можно говорить с определенной уверенностью?..» Подробности в материале: Экономист Кричевский о трагедии на шахте в Кузбассе: «Не пронесло»

09:24 26.11.2021 После ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Цитата канала «Говорит Москва».

09:24 26.11.2021 Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования семьям погибших шахтёров в Кемеровской области. Читайте также: Глава Тувы выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе

09:31 26.11.2021 Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил 25 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Читайте также: Рязанская область предложила Кузбассу помощь после аварии на шахте

09:40 26.11.2021 Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе, где в результате взрыва на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека. Читайте также: Глава МИД Латвии пожелал пострадавшим шахтёрам скорейшего выздоровления

09:48 26.11.2021 Шесть погибших при спасении горняков на шахте «Листвяжная» спасателей будут посмертно награждены орденами Мужества.

09:50 26.11.2021 Соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил МИД Ирана. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба иранского министерства иностранных дел. Подробности в материале: МИД Ирана выразил соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе

09:55 26.11.2021 Тела шести погибших на шахте «Листвяжная» подняты на поверхность. Об этом сообщают местные власти.

09:58 26.11.2021 Родственники погибших на шахте «Листвяжная» заявили, что о нарушениях правил безопасности на объекте было известно, но горняков всё равно отправляли работать: «23-го было 6% метана, 24-го — 7%. Заставили идти». Цитата RT.

10:00 26.11.2021 Цитата из видео. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке. sledcom.ru

10:01 26.11.2021 Врио главы МЧС России А.Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателей: «25 ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. К сожалению, 46 шахтеров погибли. При проведении поисково-спасательных работ погибли шесть горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти…»

10:01 26.11.2021 СК сообщил, что инспекторы Ростехнадзора в ноябре составили акт о проверке штрека шахты «Листвяжная», хотя фактически она не проводилась. Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Возбуждено уголовное дело о халатности.

10:01 26.11.2021 По официальным данным, всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел — трёх горняков (двое из них опознаны) и трёх спасателей (их имена известны). Читайте также: Из кузбасской шахты спасатели смогли достать на поверхность шесть тел

10:02 26.11.2021 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с аварией на шахте в Кемеровской области. Телеграмму глава Кубани направил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: Кубань соболезнует в связи с аварией на шахте в Кузбассе

10:06 26.11.2021 Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство выражают соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. Подробности в материале: Ульяновская область «разделяет боль утраты» с жителями Кузбасса

10:08 26.11.2021 После аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» задержано пять человек. Об этом на встрече с родственниками погибших шахтёров сегодня, 26 ноября, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Подробности в материале: После аварии на кузбасской шахте задержаны уже пять человек

10:12 26.11.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков от лица всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе. Об этом сообщили 26 ноября в областном правительстве. Читайте подробнее: Омская область соболезнует родным и близким шахтёров, погибших в Кузбассе

10:18 26.11.2021 Патриарх Кирилл выразил соболезнования кузбассовцам в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Соболезнование поступило на имя губернатора региона Сергея Цивилева, сообщили в правительстве Кузбасса. Читайте также: Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших кузбасских шахтёров

10:20 26.11.2021 25 ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области d Кузбассе унесла жизни 52 человек. [[[video-1]]] МЧС РФ.

10:29 26.11.2021 В Кемеровской области после трагедии на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников Беловского территориального отдела Ростехнадзора. Об этом сообщило региональное управление СКР. По данным следствия, в ноябре 2021 года инспекторы без фактической проверки штрека шахты «Листвяжная» составили акты о его проверке. Об этом: После ЧП в Кузбассе возбудили дело в отношении инспекторов Ростехнадзора

10:32 26.11.2021 В Кемеровской области снова случилась трагедия на угольной шахте с многочисленными людскими жертвами. По последним официальным данным, погибли 52 человека. Заниматься поиском виноватых и клеймить нехорошими словами власти и угольный бизнес — не в нашей практике и компетенции. Гораздо важнее поговорить о другом — попытаться с экономической и бизнесовой точек зрения осмыслить, почему такое происходит? Об этом 26 ноября пишет авторитетный телеграм-канал «Сибиряк»: »Начнем с того, что, как рассказал на ежегодном бюджетном послании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, около трети налоговых поступлений в региональную казну идут именно от компаний, занимающихся угледобычей. Логика максимально простая: в кузбасских недрах имеется уголь, его надо добыть и продать. Эта логика главенствовала весь советский период, Кемеровская область всегда воспринималась как ресурсная территория. С одной стороны, можно говорить о негативном влиянии на экологию и появлении множества моногородов. С другой стороны, Кузбасс всегда был профицитным регионом, а профессия шахтера очень высоко котировалась. Сегодня ситуация не изменилась. Кузбасс остается угледобывающим регионом. И потому что в нем еще остался уголь, и потому что экономика региона не стала диверсифицированной. Однако в последнее время можем наблюдать некоторые изменения…» Подробности в материале: «Как забыть про уголь?»: о трагедии в шахте Кузбасса

10:36 26.11.2021 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»): «Сегодня мы скорбим вместе с Кемеровской областью, где произошла страшная трагедия: погибли горняки и спасатели в шахте «Листвяжная». Выражаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, которые понесли невосполнимую утрату. Сил вам и мужества перенести это горе. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!»

10:37 26.11.2021 Уголь [(cc) Alexander G].

10:38 26.11.2021 Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших во время аварии в шахте «Листвяжная» по 1 млн рублей, сообщает ТАСС в своем телеграм-канале.

10:39 26.11.2021 В МЧС России сообщили, что погибшие во время спасении горняков из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области спасатели будут посмертно награждены орденами Мужества.

10:41 26.11.2021 Жители Кемеровской области несут цветы к мемориалу погибшим горноспасателям вблизи шахты «Листвяжная», сообщает ТАСС.

10:51 26.11.2021 В шахте «Листвяжная» найден живой человек. Его везут в больницу.

10:57 26.11.2021 В кузбасской шахте «Листвяжная» найден живой человек. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». «Его везут в больницу. Подробности уточняются», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Живой человек найден в кузбасской шахте

11:01 26.11.2021 Живым найдет один из шахтёров. Об этом сообщил глава МЧС Александр Чуприян.

11:11 26.11.2021 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Они будут соединены в одном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Дела о трагедии на шахте в Кузбассе переданы в центральный аппарат СКР

11:14 26.11.2021 Шахтёр, пробывший под завалами на «Листвяжной» больше суток, вышёл к спасателям сам. Об этом сообщает телеграм-канал «Кемерово 1». Уточняется, что сейчас он находится в шоковом состоянии, но в сознании.

11:17 26.11.2021 По предварительным данным, 38-летний подземный проходчик Вячеслав С. выбрался на поверхность сам, после этого его на носилках повезли в больницу.

11:18 26.11.2021 Соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области жителям региона выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского облправительства. Подробности в материале: Тверской губернатор направил соболезнования кузбассовцам

11:35 26.11.2021 Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в самом ведомстве. Читайте также: Ростехнадзор начал расследование причин ЧП в шахте Кузбасса

11:38 26.11.2021 Обнаруженный живым в кузбасской шахте «Листвяжная» оказался спасателем, пропавшим во время операции по поиску горняков, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

11:39 26.11.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей орденами Мужества, пятерых — посмертно, сообщил врио главы МЧС.

11:39 26.11.2021 В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке. sledcom.ru.

11:41 26.11.2021 В Кузбассе жители возлагают цветы к мемориалу на Аллее шахтерской славы после трагедии на шахте «Листвяжная».

11:41 26.11.2021 В день ЧП на шахте Вячеслав работал в дневную смену и спускался под землю чтобы сменить своих товарищей, которые работали в ночь. К моменту взрыва шахтёр с коллегами успел спуститься вниз на 500 метров. Рабочие шли по штреку — прямому тоннелю с уклоном вниз, по которому рабочие спускаются в шахту. У них была пересменка. Ночная бригада еще не поднялась, а дневная уже спускалась. И пока дневная смена не спустится, ночная не поднимается. Они местами меняются прямо там. Со штрека их отбросило взрывной волной назад. После этого они начали подниматься на поверхность. Дышать практически нечем было. Сейчас у мужа химический ожог угарным газом, горят лицо и грудная клетка, — рассказывает его жена Настя. Цитата канала truekpru.

11:43 26.11.2021 «Выжившим в кузбасской шахте «Листвяжная» оказался спасатель Александр Заковряшин. Он сам сумел найти выход наружу. Сейчас мужчина госпитализирован. У него сильное отравление продуктами горения и переохлаждение. По словам медиков, угрозы его жизни нет», — сообщил телеграм-канал «112».

11:44 26.11.2021 В прокуратуре сообщили, что шахтёры, работавшие на «Листвяжной», ранее жаловались на высокий уровень метана в воздухе.

11:51 26.11.2021 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил в адрес главы Кузбасса Сергея Цивилёва телеграмму с соболезнованиями. «Шахтёрский труд тяжёл и опасен, это занятие для настоящих мужчин. И тем больнее, когда такие люди — профессионалы, труженики, чьи-то отцы, мужья, сыновья, — уходят из жизни в расцвете лет», — говорится в тексте телеграммы. Подробности в материале: Мурманский губернатор выразил соболезнования жителям Кузбасса

11:52 26.11.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени города заявил, что в Северной столице разделяют горе родных и близких шахтеров и горноспасателей, погибших в шахте «Листвяжная». Читайте также: Власти Петербурга выразили соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

12:06 26.11.2021 «Выживший — Александр Заковряшин, медик, один из шести горноспасателей ВГСЧ, пропавших накануне. Его состояние — средней тяжести», — сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

12:17 26.11.2021 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что выживших в шахте «Листвяжной» уже вряд ли найдут: «Отделения [спасателей] работают, я думаю, что больше мы никого не найдём. То, что произошло, — это уже большое чудо. Когда произошёл взрыв, большинство погибли сразу на месте». Цитата RT.

12:21 26.11.2021 Александр Заковряшин по дороге в больницу: «А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил». Цитата из видео. Александр Заковряшин жив.

12:30 26.11.2021 С тревогой следим за происходящим в Кузбассе, работая в ПАСЕ, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). «Подходят европейские коллеги, выражают слова солидарности и соболезнования в связи с трагедией в России», — отметил Толстой в соцсетях. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и спасателей.

12:32 26.11.2021 Министр обороны Сергей Шойгу начал межведомственную конференцию с минуты молчания в память о погибших в шахте «Листвяжной».

12:53 26.11.2021 Выживший в кемеровской трагедии спасатель Александр Заковряшин уже в больнице. Чувствует себя нормально — по словам начальства, судя по анализам, его жизни ничего не угрожает.

12:57 26.11.2021 Пропавший во время поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» спасатель Заковряшин Александр найден живым. Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, проведший ночь под завалами, сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь. «Найден живым наш спасатель. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — отметил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. [[[video-2]]] Чуприян подчеркнул, что горноспасатели будут работать на аварийной шахте, несмотря на риск. Они проводят разведку, забор проб, исследование разрушений шахты. Именно во время проведения этих работ и был найден выживший горноспасатель. МЧС РФ.

12:58 26.11.2021 Глава Коми Владимир Уйба направил в адрес губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева телеграмму со словами соболезнования. «Гибель людей болью отозвалась в наших сердцах. Желаю большого мужества и душевных сил родным погибших», — говорится в телеграмме. Читайте подробнее: Глава Коми пожелал мужества родным погибших горняков

13:09 26.11.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «С большой скорбью забайкальцы приняли сообщение о трагедии на шахте «Листвяжная». От лица всего края выражаю соболезнования родственникам и близким погибших, всем кемеровчанам — наши мысли и чувства сегодня вместе с вами», — сказал Александр Осипов. Читайте подробнее: «С большой скорбью»: Забайкалье соболезнует Кузбассу

13:14 26.11.2021 У выжившего после аварии на шахте в Кузбассе горноспасателя выявлены переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.

13:16 26.11.2021 В «Листвяжной» всего было два взрыва метана, шахтеры погибли при первом, спасатели — при втором, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

13:32 26.11.2021 Спасатель, который чудом выжил на «Листвяжной» пока не помнит, как сумел выбраться. Об этом рассказал врач. Он добавил, что сейчас мужчина не может адекватно оценивать, что происходило на шахте, все его показания могут не соответствовать действительности.

13:32 26.11.2021 Скорая помощь [Дарья Драй © ИА REGNUM] (2).

13:38 26.11.2021 Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Соболезнования Кузбассу выразил губернатор Брянской области

13:42 26.11.2021 Мэр Воркуты перенес празднование дня города из-за гибели кузбасских горняков. Об этом: В Воркуте объявили день траура из-за кузбасской трагедии

13:42 26.11.2021 Заседание правительства России 26 ноября началось с минуты молчания в память о погибших в Кузбассе горняках и спасателях. [[[video-3]]] Михаил Мишустин: «Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе. Вместе с вами переживает вся страна». Телеграм-канал российского правительства.

14:01 26.11.2021 Михаил Мишустин: «Сейчас первостепенная задача — это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов». [[[video-4]]] Глава правительства заявил о создании комиссии для содействия в ликвидации последствий аварии. Ее возглавил вице-премьер Александр Новак. Цитата телеграм-канала российского правительства.

14:04 26.11.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил минуту молчания перед началом заседания правительства России. Читайте также: Заседание правительства России началось с минуты молчания

14:11 26.11.2021 Причины ЧП в Кузбассе на шахте «Листвяжная» должны быть тщательно расследованы. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте также: Мишустин поручил тщательно расследовать причины ЧП в Кузбассе

14:20 26.11.2021 Сотрудники МЧС возлагают цветы в память о погибших в шахте. © МЧС России.

14:20 26.11.2021 В посёлке Грамотеино Кемеровской области появился стихийный мемориал в память о погибших горняках шахты «Листвяжной».

14:22 26.11.2021 В Кемеровской области с сегодняшнего дня и до 28 ноября — дни траура. В память о погибших 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» приспустят флаги, отменят увеселения. Власти Кузбасса заявили, что на всех угледобывающих предприятиях пройдёт проверка забоев на взрывобезопасность. Вот только полгода назад ту же «Листвяжную» уже тщательно проверяли, обнаружив 139 нарушений (!). Не пора ли пересматривать наказание за подобные нарушения, не доводя ситуацию до трагедии, когда платой за подобное головотяпство становятся чьи-то жизни? Читайте также: Трагедия на «Листвяжной» — кто ответит за гибель горняков?

14:38 26.11.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил искренние соболезнования родным и близким людей, пострадавших при аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». «Количество жертв вызывает настоящий шок. Считаю необходимым самое серьезное и объективное расследование причин трагедии!» — отметил также Зюганов.

14:41 26.11.2021 «Путин находится в постоянном контакте с Цивилевым. Он получает всю информацию. Президент получил печальную информацию о том, что шахтеры, которые внизу, погибли. Радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя. Президент присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью наших шахтеров», — Дмитрий Песков.

15:13 26.11.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Источник: ako.ru

15:19 26.11.2021 RT сообщает — один из шахтеров, работавших на шахте «Листвяжная», часто говорил о нарушениях правил безопасности на объекте: «Если уж сильно зашкаливало, то, конечно, работы приостанавливались. Но бывало такое, что даже и запретная доза метана — всё равно приходилось работать, если небольшая. Рассказывал, что нарушения были. Всё руководство шахты знало всё это».

15:21 26.11.2021 Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области от имени жителей Белгородской области выразил 26 ноября губернатор Вячеслав Гладков. «В эти тяжёлые дни белгородцы вместе с жителями Кузбасса!» — написал он на своей странице в социальной сети. Читайте подробнее: Белгородская область скорбит вместе с Кузбассом

15:56 26.11.2021 Президенту РФ Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о смертельной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли более 50 горняков. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путину докладывают всю информацию о ЧП на шахте «Листвяжная» — Песков

17:27 26.11.2021 В ходе прокурорских проверок угледобывающих предприятий Кузбасса в 25 шахтах выявлены нарушения в сфере безопасности, сообщает 26 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По результатам проверок возбуждено 55 административных дел и одно уголовное по факту халатности. Читайте также: В шахтах Кузбасса прокуроры выявили десятки нарушений

17:48 26.11.2021 Президент Болгарии Румен Радев направил главе российского государства Владимиру Путину письмо с соболезнованиями по поводу трагедии, произошедшей 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщило Болгарское радио. Читайте подробнее: Болгария выразила России соболезнования в связи с трагедией на «Листвяжной»

18:46 26.11.2021 Шахта «Листвяжная». Источник: ako.ru

20:15 26.11.2021 Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших на шахте «Листвяжная». Источник: аko.ru

20:38 26.11.2021 «Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат от властей области и района по 250 тыс. рублей, госпитализированные — по 150 тыс. рублей. Компенсации выплатит и владелец шахты — компания СДС: за каждого погибшего — по 2 млн рублей, каждому члену их семьи — по 1 млн, также холдинг приобретёт для них жильё. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей», — сообщает RT.

20:46 26.11.2021 Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку, после того как во время траура из-за трагедии на шахте устроил праздничный банкет по случаю своего назначения на пост, — РИА Новости.

21:36 26.11.2021 Следственный комитет и Генеральная прокуратура должны разобраться в причинах трагедии в шахте «Листвяжная», чтобы затем можно было принять решения для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Читайте подробнее: Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в трагедии на шахте «Листвяжная»

21:51 26.11.2021 Об отставке главы города Прокопьевска (Кемеровская область) Вячеслава Старченко написал 26 ноября глава региона Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале. Подробности в материале: Цивилёв уволил главу Прокопьевска за неэтичное поведение в дни траура

21:58 26.11.2021 Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Такое поручение глава государства передал федеральному правительству и региональным властям 26 ноября во время оперативного совещания Совета безопасности России. Читайте также: Путин поручил помочь семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная»

22:55 26.11.2021 Компанией «Шахта «Листвяжная» владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь». Источник: sds-ugol.ru

06:27 27.11.2021 По предварительным данным, причиной взрыва на шахте в Кемеровской области мог стать выброс метана. Подробности в материале: СКР назвал предварительную причину взрыва на шахте «Листвяжная»

07:36 27.11.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о мерах поддержки пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная». Он уточнил, что с каждой семьёй будет вестись индивидуальная работа в течение долгого времени. Читайте также: Власти Кузбасса перечислили меры поддержки пострадавших на «Листвяжной»

07:45 27.11.2021 На время, пока работники шахты «Листвяжная» не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Шахтёрам «Листвяжной» будут платить зарплату, пока они не вернутся к работе

08:05 27.11.2021 Генпрокуратура возбудила 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности после проверки 25 шахт в Кузбассе.

08:07 27.11.2021 «Я пытался всех реанимировать, но они умирали у меня на руках»: жена чудом выжившего в «Листвяжной» спасателя Александра Заковряшина, рассказала «КП», как ему удалось спастись. Ирина успела мысленно похоронить мужа: никто не верил, что в таких условиях хоть кто-то может выжить. Но Александр выжил. Я у него спрашивала: «Как это получилось? Он говорит: «Когда мы туда спустились, мои товарищи у меня на руках умирали. Я пытался их реанимировать. Но ничего не помогало. Потом я просто пошел по струе куда-то». Он шел очень длительное время. Я говорю: «Откуда ты знал, куда нужно идти?». А он: «Мною двигало желание жить и выйти оттуда».

08:08 27.11.2021 Анатолий Куторыжкин в день ЧП заступал в дневную смену вместе с еще 15 рабочими из его звена. Шахтеры успели пройти полкилометра, но до лавы не дошли. Мы услышали хлопок и на нас начало двигаться белое пятно. Это такой воздушный поток с пылью. Мы сразу поняли, что произошло, развернулись и пошли назад, — вспоминает шахтер. В случае таких ЧП каждому рабочему положен «самоспасатель» — это баночки с кислородом, чтобы можно было дышать. Бригада Анатолия была оснащена такими «спасателями», но, как оказалось, в самый нужный момент они просто не сработали.

08:49 27.11.2021 Сегодня, 27 ноября, Центральный районный суд г. Кемерово изберет меру пресечения обвиняемым по уголовному делу о событиях на шахте «Листвяжной».

09:16 27.11.2021 До 15 человек увеличилось количество пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасателей. Об этом 27 ноября рассказал начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей. Подробности в материале: Число госпитализированных из-за ЧП на «Листвяжной» спасателей выросло до 15

09:23 27.11.2021 Обвиняемый по делу о халатности, возбужденному после ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная», сотрудник Ростехнадзора Вячеслав С. не согласился с доводами следствия о том, что он мог влиять на безопасность на предприятии. Об этом сообщает ТАСС в своём телеграм-канале. Читайте также: Сотрудник Ростехнадзора не согласен, что мог влиять на безопасность в шахте

09:25 27.11.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посещает пострадавших на шахте «Листвяжная. ako.ru.

09:39 27.11.2021 В память о погибших на шахте «Листвяжная» люди несут цветы к стихийным мемориалам.

09:40 27.11.2021 В Центральном районном суде г. Кемерово сейчас идёт первое судебное заседание по уголовному делу о событиях на шахте «Листвяжной». Всего их пять.

09:53 27.11.2021 Инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная».

09:54 27.11.2021 Отправленный в отставку с поста мэра Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео о банкете в дни траура в Кузбассе. Он заявил, что обратится в правоохранительные органы для разбирательства и встретится с губернатором. Об этом: Уволенный глава Прокопьевска опроверг своё участие в банкете в дни траура

09:59 27.11.2021 Сейчас избирают меру пресечения еще четырем обвиняемым.

10:02 27.11.2021 Заместитель директора кузбасской шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм промышленной безопасности.

10:03 27.11.2021 По данным ТАСС, число госпитализированных после взрыва на шахте «Листвяжная» возросло до 58.

10:18 27.11.2021 Выплаты пострадавшим и семьям погибших во время аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Подробности в материале: В ближайшее время начнутся выплаты пострадавшим при аварии на «Листвяжной»

10:22 27.11.2021 Выплаты пострадавшим и семьям погибших при аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе начнутся в ближайшее время — Александр Новак. [[[video-5]]] Видео: телеграм-канал Правительства РФ.

10:25 27.11.2021 Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов «Единой России» будет решаться на следующей неделе, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Подробности в материале: В ЕР планируют наказать участников банкета в Прокопьевске

10:35 27.11.2021 Директор кузбасской шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину в нарушении правил промышленной безопасности. Об этом сообщает сайт A42.RU. Об этом: Директор «Листвяжной» не признаёт вину в нарушении норм безопасности

10:43 27.11.2021 Врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с семьями спасателей, погибших на кузбасской шахте «Листвяжная». Он выразил им искренние соболезнования от лица всего МЧС. «В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьёй мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей», — приводят слова Чуприяна «Известия» в своём телеграм-канале. Читайте также: Семьям погибших в Кузбассе горноспасателей пообещали индивидуальную помощь

10:44 27.11.2021 Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что угрозы для жизни спасённого из шахты «Листвяжная» горноспасателя нет.

10:52 27.11.2021 Власти Кемеровской области опубликовали список погибших в шахте «Листвяжная». Документ размещён на сайте правительства региона. Читайте также: Опубликован окончательный список погибших на кузбасской шахте «Листвяжная»

10:54 27.11.2021 Поисковые работы на кузбасской шахте «Листвяжная» возобновлены. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Он уточнил, что пожара на объекте нет.

11:01 27.11.2021 Директор кузбасской шахты «Листвяжная» арестован по делу о гибели людей в шахте, сообщили «Известия» в своём телеграм-канале.

11:15 27.11.2021 Проверявший кузбасскую шахту «Листвяжная» инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров вину не признал.

11:54 27.11.2021 Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова на два месяца. Решение принято на заседании 27 ноября. Следствие считает, что Махраков получил информацию об опасной концентрации метана в горных выработках до 25 ноября, когда на шахте произошёл взрыв. Сам Махраков своей вины в нарушении правил промышленной безопасности не признал. Читайте также: Директор шахты «Листвяжная» арестован на два месяца

12:23 27.11.2021 Следствие установило факт недостаточной подачи воздуха в участок кузбасской шахты «Листвяжная» с июня 2021 года. Об этом сообщил представитель СКР во время судебного заседания сегодня, 27 ноября. Так, с 10 июня 2021 по 25 ноября в выемочном участке лавы подавалось недостаточное количество воздуха, метан достиг взрывоопасных показателей.

12:24 27.11.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чуприян посетили пострадавших во время аварии на шахте, которые находятся в Областной клинической больнице скорой помощи имени М. А. Подгорбунского. Здесь находятся на лечении 11 пострадавших: шесть спасателей и пять шахтеров, сегодня сюда также доставят спасенного накануне горноспасателя.

12:33 27.11.2021 Главврач Областной клинической больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Игорь Пачгин сообщил, что состояние девяти человек — легкой и двух человек — средней степени тяжести. В случае положительной динамики девять «легких» пациентов будут выписаны в понедельник. Об этом: Девять пострадавших шахтёров «Листвяжной» готовят к выписке из больницы

12:34 27.11.2021 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о возобновлении поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная».

12:39 27.11.2021 Второй инспектор Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная».

12:46 27.11.2021 «Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Поисково-спасательная операция на шахте Кузбасса возобновлена — губернатор

12:48 27.11.2021 На месте работают три отделения военизированной горноспасательной части по шесть человек. Под землёй остаются тела 46 горняков и двух спасателей.

13:00 27.11.2021 Семьям погибших шахтёров начали поступать выплаты от муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

13:03 27.11.2021 В российское законодательство пора вносить изменения, которые не позволят выходить сухими из воды собственникам объектов, где происходят аварии и трагедии, как на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: В Госдуме задумались о поправках в законы после трагедии в «Листвяжной»

13:15 27.11.2021 Ведётся эвакуация рабочих. ako.ru.

14:05 27.11.2021 По данным Минздрава, в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» в стационарах находятся 60 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое.

14:30 27.11.2021 Министерство социальной защиты населения Кузбасса ведёт индивидуальную работу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

14:42 27.11.2021 Отправленного в отставку за банкет в дни траура мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России». Об этом РИА Новости сообщил секретарь Кемеровского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын. Читайте подробнее: Экс-мэра Прокопьевска исключили из ЕР за банкет в дни траура

14:52 27.11.2021 Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия» из-за банкета во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная», сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»). Подробности в материале: Экс-мэр Прокопьевска и спикер горсовета Бурдина исключены из ЕР

14:56 27.11.2021 Горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил после суток пребывания в аварийной шахте «Листвяжная», перевели в Кузбасскую больницу медицинской помощи им. М. А. Подгобунского. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Стало известно о состоянии выжившего в кузбасской шахте горноспасателя

15:21 27.11.2021 Поиск возможных мест нахождения людей и работы по разведке горных выработок на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой ранее произошла авария, будет вестись в круглосуточном режиме. Об этом 27 ноября рассказал журналистам генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев. Читайте подробнее: Поиск людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе будет вестись круглосуточно

16:56 27.11.2021 Горноспасательное отделение направлено в разведку для выяснения обстановки в горные выработки аварийного участка шахты «Листвяжная"с устья ходка №33.

17:06 27.11.2021 Отделения горноспасателей к 17:00 (время местное) прошли 1950 метров горных выработок в шахте «Листвяжная». В ходе разведки идет поиск возможных мест нахождения пострадавших. По итогам будет разработан дальнейший план действий. Если позволит газовая атмосфера. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.

17:13 27.11.2021 С высокой долей вероятности причиной аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв газо-метановой смеси. Об этом сообщил оперативный штаб, который работает на шахте. Уточняется, что об этом свидетельствуют повреждения внутри шахты и то, что все системы вышли из строя. Подробности в материале: К ЧП на кузбасской шахте мог привести взрыв газо-метановой смеси — оперштаб

17:18 27.11.2021 Бывший мэр кемеровского города Прокопьевска Вячеслав Старченко, которого отстранили от должности из-за банкета во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная», заявил, что не присутствовал на мероприятии. Читайте подробнее: Уволенный мэр Прокопьевска отрицает свое участие в банкете во время траура

17:19 27.11.2021 Из кузбасской шахты «Листвяжная», где произошла авария, на данный момент на поверхность поднято шесть тел — три горноспасателя и три шахтёра. Двое из шахтеров уже опознаны. Об этом сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Из шахты Кузбасса на поверхность подняли тела шести человек

17:21 27.11.2021 Глава Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что сейчас идет индивидуальная работа с каждой семьей погибшего на «Листвяжной». Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитетов выплаты идут со вчерашнего дня. Составляется «дорожная карта» по каждой семье: количество и статус членов семьи (учатся, работают или нетрудоспособны), жилищные условия, кредиты и другая информация. Задача правительства — учесть всех, разобраться конкретно в ситуации каждой семьи. Эти данные будут готовы к понедельнику.

17:22 27.11.2021 «29 ноября на шахте пройдет встреча с семьями. Они узнают о ходе поисково-спасательных работ, а затем с каждой семьей индивидуально проработаем, выслушаем их просьбы. Сейчас наша главная задача — поддержка людей, постоянные встречи и работа психологов. Семьи должны чувствовать, что мы — рядом и готовы помочь», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

19:20 27.11.2021 К представительству Кузбасса на Ленинском проспекте в Москве несут цветы в память о погибших в шахте «Листвяжная». Читайте подробнее: Москва скорбит: люди несут цветы к представительству Кузбасса

04:54 28.11.2021 Из кемеровской шахты «Листвяжная» спасатели подняли тела ещё пяти шахтёров. Все они предварительно опознаны. Об этом сообщили власти региона. Подробности в материале: Тела ещё пяти шахтёров подняли на поверхность из кузбасской шахты

09:37 28.11.2021 Шахта «Листвяжная» ako.ru.

09:44 28.11.2021 В стационарах кемеровских больниц по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 28 ноября, проходят лечение 64 человека, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное правительство. Подробности в материале: Названо число госпитализированных после аварии в кузбасской «Листвяжной»

10:17 28.11.2021 В стационарах, по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 28 ноября, проходят лечение 64 человека, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней степени тяжести и 46 — в удовлетворительном. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому).

14:43 28.11.2021 В кузбасской шахте «Листвяжная» одно отделение военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в безопасной зоне занимается откачкой воды из шахты. До понедельника, 29 ноября, продолжится мониторинг состояния шахты и концентрации газа. На сегодняшний день осталось обследовать 6 км тоннелей. Об этом: Из кузбасской шахты «Листвяжная» начали откачивать воду

14:51 28.11.2021 Тела пятерых горняков, которые были подняты из шахты «Листвяжная», были обнаружены на глубине 365 м, спасатели шли к ним 4,6 км. Взрыв застал шахтёров на рабочих местах. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса. Читайте подробнее: Пятерых горняков кузбасской шахты взрыв застал на рабочих местах

14:58 28.11.2021 Выживший в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин чувствует себя уже лучше. Об этом он сам сообщил по телефону. Читайте подробнее: Выживший в «Листвяжной» горноспасатель готов вернуться в профессию

15:07 28.11.2021 Из шахты «Листвяжная» за всё время подняли 11 тел. Об этом сообщили власти.

15:19 28.11.2021 Перед аварией в кузбасской шахте «Листвяжная» горняки неоднократно фиксировали превышение уровня метана. Об этом рассказали опрошенные шахтёры и машинисты дизелевозов. Читайте подробнее: Шахтёры «Листвяжной» рассказали о заклеивании газоанализаторов скотчем

15:34 28.11.2021 «Получается, что я попал на свежую струю воздуха. Там у меня была возможность отлежаться. Потом я уже выходил на поверхность, где меня встретили ребята из кемеровского отряда», — рассказал выживший в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин.

15:57 28.11.2021 В Кемеровской области продолжаются работы по ликвидации последствий аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в МЧС РФ. Уточняется, что для определения динамики газовой обстановки горноспасатели работают в шахте, на аварийном участке проводится отбор проб воздуха. Для обеспечения безопасных условий работы производится бурение скважины с поверхности для подачи флегматизирующих, инертизирующих и огнетушащих веществ, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. Читайте также: На аварийном участке кузбасской шахты проводится отбор проб воздуха — МЧС

16:43 28.11.2021 Катастрофа на кузбасской шахте «Листвяжная» показала системную проблему, в которой необходимо разбираться, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Читайте также: В Госдуме предложили национализировать угольную промышленность

18:38 28.11.2021 Накануне аварии в кузбасской шахте «Листяжная» была превышена допустимая норма концентрации окиси углерода. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Глава Кузбасса сообщил о превышении концентрации опасного вещества в шахте

18:44 28.11.2021 Семьи погибших и пострадавшие в аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» начали получать выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Десятки семей погибших на кузбасской шахте получили выплаты из бюджета

20:02 28.11.2021 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не планируется объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом: Песков: объявлять траур по погибшим на шахте «Листвяжная» не планируется

05:02 29.11.2021 На кузбасской шахте «Листвяжная» начали бурение для подачи инертного газа для безопасности работ. Одновременно уменьшили подачу воздуха в аварийный участок — для снижения риска взрыва.

08:24 29.11.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в России. «Я с грустью воспринял известие о трагедии на шахте «Листвяжная» в России. Родным и близким погибших, а также всему российскому народу выражаю глубокие соболезнования», — написал Моравецкий. Читайте подробнее: Моравецкий выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

09:26 29.11.2021 В Кузбассе введён режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Чрезвычайная ситуация» в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Напомним, что режим ЧС в регионах вводится в тех случаях, когда зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество погибших и (или) получивших ущерб здоровью составляет от 50 до 500 человек, а общий размер материального ущерба превышает 12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей. Введение данного режима в том числе нужно, чтобы родственники погибших и пострадавшие могли получить выплаты из бюджетов всех уровней.

09:52 29.11.2021 С 26 по 29 ноября прокурорскими работниками с привлечением специалистов Государственной инспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти осуществлен выход на 31 шахту Кузбасса. «С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — отметили в прокуратуре России. Читайте подробнее: В Кузбассе время проверок на шахтах выявлено почти 450 нарушений

09:57 29.11.2021 В Кемеровской области введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально». Подробности в материале: Власти Кузбасса объяснили, зачем ввели режим ЧС

09:59 29.11.2021 По неофициальным данным, число пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек, 35 из них — горноспасатели.

12:01 29.11.2021 Сообщается, что из кемеровского Центра охраны здоровья шахтеров выписаны более 20 человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная».

12:56 29.11.2021 Правительство России выделило около 80 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live». Об этом: Семьи погибших в Кузбассе шахтёров получат по 1 млн от федерального центра

12:59 29.11.2021 Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркнул, что средства до семей и до пострадавших в кузбасской шахте должны быть доведены незамедлительно. «Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты», — подчеркнул он.

13:00 29.11.2021 Вице-премьеру Александру Новаку поручено в ближайшее время провести еще одно заседание правительственной комиссии и проконтролировать доведение средств до семей погибших и до пострадавших в кузбасской шахте. «Никто не должен быть обделен вниманием и заботой. Сделайте для этого всё возможное», — сказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

13:02 29.11.2021 Правительство России направило 80 млн рублей на выплаты пострадавшим и погибшим в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщил 29 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с заместителями. Об этом: Семьи погибших в шахте «Листвяжная» получат по 1 млн рублей

13:11 29.11.2021 В Новокузнецке начали выписывать на амбулаторное лечение горноспасателей, которые пострадали в шахте «Листвяжная».

13:23 29.11.2021 Жители Кемеровской области могут сообщить о нарушениях в шахтах через специальную форму на сайте Ростехнадзора. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль. Читайте также: Обращения кузбассовцев станут основанием для внеплановых проверок шахт

13:49 29.11.2021 В Кемеровской области начали бурить скважины в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона. Читайте также: Две семьи погибших в Кузбассе шахтёров отказались получать выплаты

13:53 29.11.2021 В кемеровской шахте «Листвяжная» на данный момент работает шесть отделений Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Из неё продолжается откачка воды. Об этом сообщили губернатор региона Сергей Цивилёв и гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев. Читайте также: Из кузбасской шахы «Листвяжная» продолжается откачка воды

13:55 29.11.2021 30 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв начнёт личные встречи с родственниками погибших шахтёров.

14:01 29.11.2021 В больницах Кемеровской области стационарное лечение проходят 83 человека, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили губернатор Сергей Цивилёв и гендиректор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев. Об этом: В больницах Кузбасса остаются более 80 пострадавших на «Листвяжной» человек

14:02 29.11.2021 До конца дня врачи планируют выписать до 40 человек, пострадавших во время аварии на «Листвяжной».

14:07 29.11.2021 В Кемеровской области начали бурить скважины в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: В местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Кузбасса бурят скважины

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15:57 29.11.2021 Молодежный совет ООО «Шахта Листвяжная». Источник: «ВКонтакте»

17:58 29.11.2021 Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная». Источник: аko.ru

19:35 29.11.2021 Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил Кузбасский клинический центр. © МЧС России

21:39 29.11.2021 Цитата из видео «В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке». sledcom.ru

07:04 30 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв планирует встретиться с родственниками погибших и с пострадавшими. «С каждой семьёй будут разговаривать индивидуально, чтобы учесть все просьбы и проблемы», — говорится в сообщении областных властей.

07:28 Пресс-служба кузбасской шахты «Листвяжная» сделала видеозапись, на которой начальник участка аэрологической безопасности продемонстрировал, что приборы газоанализаторов вскрыть невозможно. Напомним, ранее несколько шахтеров рассказали, что приборы заклеивали скотчем, чтобы корректировать показатели.

07:48 Семьям пострадавших, получивших вред здоровью во время ЧС на шахте «Листвяжная», оказывается помощь со стороны органов социальной защиты. Об этом заявила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина. Об этом: За каждой семьёй горняков шахты «Листвяжная» закрепили соцработника

07:52 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв начал встречи с родственниками погибших шахтеров «Листвяжной». Подробности в материале: Глава Кузбасса начал встречи с семьями погибших горняков

07:55 Число пострадавших при аварии на кузбасской шахте выросло до 96 человек, сообщили местные СМИ.

08:11 На 12:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили власти.

08:19 Кемеровские власти уточнили состояние госпитализированных из шахты людей. По официальным данным, сейчас в стационарах находятся 27 пострадавших: один из них — в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, и 21 — в удовлетворительном состоянии. Об этом: Один пострадавший в кузбасской шахте находится в тяжёлом состоянии

08:20 Кемеровские врачи готовят к выписке 11 человек, обратившихся за помощью после аварии на шахте «Листвяжная».

08:26 Кузбассовцы предложили назвать одну из улиц в честь шахтёра Геннадия Белошкурского, который спас на «Листвяжной» не менее десяти коллег, а потом отдал свой самоспасатель одному из горняков. После чего погиб, потеряв сознание из-за высокой концентрации окиси углерода.

08:35 В память о погибших в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» 8 декабря в 19:00 (время местное) на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Об этом сообщили в самом театре. Подробности в материале: В новосибирском театре прозвучит «Реквием» в память о погибших шахтёрах

08:42 В шахте «Листвяжная» обнаружены тела 18 горняков. Их пока не могут поднять на поверхность из-за ухудшения обстановки, сообщили в МЧС.

08:52 Губернатор Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». ako.ru

09:05 По данным МЧС, исследования проб воздуха подтвердили, что в «Листвяжной» произошёл взрыв.

09:13 49 пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» наблюдаются амбулаторно (на дому), сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

09:43 Областная клиническая больница скорой помощи, где находятся пострадавшие в аварии на шахте «Листвяжная». аko.ru

09:51 В Кемеровской области проходит прощание с одним из погибших горняков. Отпевание идёт в одном из храмов Ленинска-Кузнецкого.

10:17 В кузбасской шахте «Листвяжная» остаются тела 38 горняков и двух спасателей — МЧС.

10:19 В кузбасской шахте «Листвяжная» осталось обследовать пять км выработок, сообщили в МЧС РФ.

10:29 В шахте «Листвяжная» продолжается откачка воды, газовую обстановку в тоннелях обезопасят с помощью бурения технологических скважин. По предварительной оценке, на это потребуется 5−6 дней, а также до 2 дней на закачку азота и углекислого газа.

10:29 В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и два горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность.

10:44 Работы по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». аko.ru

11:00 Пожар происходит на нескольких участках кузбасской шахты «Листвяжная», сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

11:06 Красный Крест собрал более 31 млн рублей для семей погибших на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на странице паблика «Кемерово Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что для распределения средств создадут специальную комиссию с участием региональных властей.

11:30 Поисковые работы на кузбасской шахте «Листяжная» вынуждены приостановить — из-за угрозы отравления спасателей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подробности в материале: На кузбасской шахте возникла угроза отравления спасателей

11:39 Концентрация углекислого газа в «Листвяжной» в настоящее время превышена в десятки раз, показатели метана также находятся в «треугольнике взрываемости». Читайте подробнее: В МЧС рассказали, когда тела погибших шахтёров поднимут на поверхность

11:50 Цветы в память о погибших на шахте «Листвяжная». ako.ru

11:51 [Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подчеркнул, что на шахте «Листвяжная» идут буровые работы и откачка воды. ] Пресс-служба правительства Кузбасса

11:55 Пожар происходит на нескольких участках кузбасской шахты «Листвяжная», сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

12:05 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что региональные власти завершили выплаты семьям погибших в шахте «Листвяжная».

12:50 Погибшие на шахте «Листвяжная» ako.ru