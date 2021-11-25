Челябинск, 25 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Челябинской области задержаны двое похитителей автомашин. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США Угон

По данным следствия, граждане 1975 и 1984 года рождения применяли специальные сканеры и средства радиослежения. С их помощью они похитили пять иномарок. Местом похищения в основном выбирали неохраняемые места. Затем машины отгоняли в арендованный гараж на территории Сосновского района, меняли номера на агрегатах и по подложным документам собирались продавать.

Общий размер ущерба потерпевшим составил почти 10 млн рублей. Один из граждан отправлен в СИЗО, а второй под домашний арест. Сотрудники полиции проводят работу по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности этих лиц.