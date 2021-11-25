Благовещенск, 25 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Приамурье вырастили в 2021 году на 11 тонн больше сои, чем планировали. Всего собрано 1,171 млн тонн соевых бобов, сообщила «Амурская правда».

Соя

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Средняя урожайность сои на полях Приамурья составила 16,2 центнера с гектара, в некоторых организациях этот показатель доходил до 30 центнеров с га. Эти объёмы министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков назвал высокими. Хороший результат достигнут несмотря на сложную из-за паводка и переувлажнения почвы посевную кампанию.

«Если в следующем году мы засеем соей 870 гектаров и сохраним эти показатели, нам по плечу будет получить один миллион пятьсот тысяч тонн «царицы полей», — отметил Олег Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье занимает в России лидирующее положение по производству и экспорту сои. Соевые бобы экспортируют в Китай, Беларусь и Казахстан.