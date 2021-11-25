Кемерово, , 08:01 — REGNUM В момент задымления на кузбасской шахте «Листвяжная» в штреке находились 115 горнорабочих. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Шахта OpenClipart-Vectors

«70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке.

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