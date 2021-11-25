Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 ноября разнонаправленно на фоне наметившегося роста спроса на нефть. Dow Jones вновь в символическом минусе.

Торги Npr.org

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 9,42 пункта (0,03%), до уровня 35 804,38 пункта. S&P 500 подорожал на 10,76 пункта (0,23%), поднявшись до уровня 4701,46 пункта. Nasdaq к завершению дня повысился на 66,40 пункта (0,42%), до уровня 15 845,23 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,11 (0,14%), до уровня $78,39 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 ноября разнонаправленно на фоне ожидания новостей по экономике и старта сезона распродаж.

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