Грозный, , 08:08 — REGNUM В рамках программы приватизации государственных активов 6 декабря 2021 года планируется реализовать пакет акций АО «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий». Торги за 100% акций стартуют с 227 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта «Российского аукционного дома».

В типографии

Реализуемый пакет включает 3 190 990 обыкновенных именных акций. На предприятии трудятся порядка 60 человек. Активы включают здания и сооружения общей площадью 5,1 тыс. кв. м, а также земельные участки на 22,8 тыс. кв.м. Само здание типографии имеет высоту в четыре этажа и площадь почти 5 тыс. кв.м.

Данный лот уже пытались реализовать зимой 2021 года, но на торги не поступило ни одной заявки.

Напомним, ранее на продажу были выставлены пакеты акций государственных типографий и издательских домов в других регионах России, в том числе крупный полиграфический комплекс Дальнего Востока — «Дальпресс». Стоимость стартовала с 736 млн рублей. Дату торгов несколько раз меняли. Пока они назначены на 24 марта 2022 года.