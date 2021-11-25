Берлин, , 07:56 — REGNUM Германия будет стремиться отказаться от угольной энергетики к 2030 году — раньше запланированного срока на восемь лет. Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, подписанного социал-демократами, «Зелёными» и «Свободными демократами», сформировавшими новое правительство ФРГ.

Флаг Германии

«Для выполнения целей по защите климата необходим ускоренный выход из угольной выработки электричества. В идеале это должно случиться уже до 2030 года», — говорится в документе.

Из него же следует, что потребление электроэнергии в Германии к 2030 году составит 680−750 Тв/ч, и 80% выработки этого объёма должно покрываться посредством возобновляемых источников. В частности, новое правительство ФРГ планирует вырабатывать на солнечных электростанциях около 200 ГВт.

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