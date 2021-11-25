Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом сообщило региональное управление СКР.

На угольной шахте Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция

«25 ноября 2021 года в 8:35 (время местное) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.

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