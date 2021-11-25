Кемерово, 25 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция На угольной шахте

«25 ноября 2021 года в 8:35 (время местное) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.