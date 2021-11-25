Хараре, 25 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо вернуть африканские ценности, вывезенные в колониальную эпоху, заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе Международной конференции по культуре Африки.

Shiva Shenoy Зимбабве

«Наследие наших народов необходимо освободить из заложников в западных музеях, общественных пространствах и частных коллекциях. В рамках дискурса, основанного на правах, Африка и ее народ продолжают безоговорочно заявлять, что «культурные права также являются правами человека», — подчеркнул он.

Глава Национальной галереи Зимбабве Рафаэль Чикуква отметил, что вывезенные западными странами ценности имеют культурное и экономическое значение. В связи с этим он призвал их вернуть в африканские страны. Также Чикуква отметил, что наличие древних артефактов позволяет народам Африки лучше изучить собственную историю.