Амстердам, 25 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Суд Нидерландов приговорил двоих участников беспорядков в городе Роттердам к пяти месяцам тюремного заключения, два из которых будут отбыты условно. Об этом 24 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Речь идет о 26-летней жительнице города Спейкениссе Шарон М. И 29-летнем Теренсе ван ден Б. из города Делфта. Приговор касается обвинений в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Осужденным также запретили проявляться в центре Роттердама в течение одного года. Кроме того, на женщину был наложен штраф в размере €1000 за причинение ущерба полицейскому автомобилю.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Роттердаме состоялась акция протеста против карантинных мер, которая переросла в беспорядки. Полиция задержала более 30 демонстрантов.