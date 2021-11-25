Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:51 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области выявлен факт африканской чумы свиней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Свиньи

На территории лесных охотничьих угодий обнаружены 15 мертвых домашних свиней. Лабораторная экспертиза показала, что все они были больны. У животных выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС).

В настоящее время проводятся карантинные мероприятия. Устанавливаются нарушители приказа Минсельхоза России от 26.10.2020 №626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов».

Стоит отметить, АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней. Болезнь обладает высокой степенью летальности, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Лекарств от болезни нет, вакцины тоже. Единственный надежный способ борьбы — уничтожение (путем сжигания) всех свиней, диких и домашних, в очаге заражения.